「反トランプ」が再び息を吹き返すのか。4日に投開票された3つの米首長選で民主党候補3人が相次いで勝利。それでもトランプ米大統領は「歴代大統領で最高」と自画自賛してやまないが、支持率下落に苦しんでいる。今のところ「我が世の春」を謳歌する高市首相にとっても、トランプ凋落は対岸の火事ではない。【もっと読む】高市首相どうする？ トランプ大統領「任期中は台湾有事ない」明言…日本が防衛力強化の根拠失う哀れ米民主