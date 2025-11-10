◆第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（１１月９日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）第６３回アルゼンチン共和国杯・Ｇ２（東京）は、９番人気のミステリーウェイがＶ。デビュー５年目の松本大輝騎手（２３）＝栗東・森秀厩舎＝とともに、うれしい初タイトルとなった。◆松本大輝騎手初騎乗で初勝利。重賞も５回目の騎乗で初勝利。これまでの最高着順は２２年小倉記念（ピースオブエイト）の５着。◆小林真也調教師