生まれたばかりの赤ちゃんと犬の初対面の様子をとらえたInstagramが注目を集めています。投稿したのは、フレンチブルドッグのヨーダちゃんと暮らすヘアサロンオーナーの飼い主さん。投稿から1.8万回以上再生され、「たまらないかわいさ」といったコメントが寄せられています。 【動画：生まれたての赤ちゃんと犬が『初対面』した結果→不思議そうに見つめて…尊すぎる『愛にあふれたリアクション』】 「これは