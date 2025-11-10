◆卓球◇ＷＴＴチャンピオンズ・フランクフルト最終日（９日、ドイツ）男子シングルスで、世界ランク１３位で１８歳の松島輝空（そら、木下グループ）が初優勝を飾った。決勝で世界ランク１２位で地元ドイツ勢のダン・チウをゲームカウント４―１（１１―８、１５―１３、１１―１３、１８―１６、１１―９）で破った。１月の全日本選手権で初優勝した新鋭が、決勝で敗れた前戦のチャンピオンズ・モンペリエ大会の雪辱を果た