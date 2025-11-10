きょう１０日（月）は、太平洋側を中心に晴れる所が多くなりそうです。きのう、各地で雨をもたらした前線や低気圧は日本の東へと抜けていき、代わって大陸からは高気圧が張り出してきます。日本付近は西高東低の気圧配置となるため、日本海側では雨や雪が降るでしょう。太平洋側は日差しの戻る所が多く、おおむね晴れる見込みです。関東も日中は晴れる時間が長くなりますが、沿岸部では昼頃にパラっと一雨あるかもしれません。最高