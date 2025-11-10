「音楽の授業はつまらない...」そう感じたことはないだろうか。人気アイドルグループFRUITS ZIPPERの「わたしの一番かわいいところ」「NEW KAWAII」などで知られる作詞作曲家のヤマモトショウでさえ「音楽の授業が苦手だった」と語っている。合唱に偏った授業の限界、音楽教育の残念な現状を手がかりに、子どもたちが音楽の授業を楽しめない理由を探る。※本稿は、ヤマモトショウ『歌う言葉 考える音――世界で一番かわいい哲学的