フィリピンに昨夜、台風26号が上陸しました。フィリピンは、先週も台風の直撃を受け、220人を超える人が死亡しています。6日に発生した大型で強い台風26号について、フィリピンの気象当局は昨夜、北部ルソン島の東側のアウロラ州に上陸したと発表しました。地元メディアなどによりますと、大雨と強風で少なくとも2人が死亡したほか、およそ120万人が避難しています。台風26号は、このあと北西に進んでルソン島を横断し南シナ海に抜