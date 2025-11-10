東京・世田谷区にある「シャネル」の店舗から、男が高級バッグ2点を盗み逃走しました。9日午後1時半過ぎ、世田谷区にある玉川高島屋の「シャネル」の店舗で「トートバッグ2点が盗まれた」と従業員から通報がありました。男は客を装って入店し、店内の高級バッグ2点を盗み、逃走したということです。警察が男の行方を追っています。