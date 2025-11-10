タレントの上沼恵美子（70）が9日、大阪・吹田の万博記念公園で行われた「2025ABCラジオまつり」で、パーソナリティーを務めるABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」のスペシャルステージに登場した。朝からの雨に「この雨の中、大変ですね。こんな雨になると思わなかったわ。寒いでしょう？大丈夫？」とファンを気遣い、「大阪ラブレター」「人生泣き笑い」「大阪ラプソディー」の3曲を披露。「私って歌、上手やわ〜」と自画自賛