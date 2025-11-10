埼玉・東松山市で男子高校生が車にひき逃げされた事件で、46歳の男が逮捕されました。佐藤洋一郎容疑者（46）は11月7日、東松山市松山の県道で自転車に乗っていた男子高校生（18）を車ではねて逃走した疑いが持たれています。男子高校生は、今も意識不明の重体です。佐藤容疑者は「間違いありません」と容疑を認めているということです。