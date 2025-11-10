台湾で女性のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕された岩手県職員の男が、再び盗撮の疑いで逮捕されました。台湾メディアによりますと、岩手県職員の男は11月6日、台北市中心部の地下鉄の駅で女性のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕されました。地元メディアは、男のスマートフォンから女性を盗撮した画像が多数見つかったと伝えています。男は、2025年6月にも今回と同じ駅で女性のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕され、その後保