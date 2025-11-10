中華人民共和国第15回運動会の開幕日に合わせ、11月9日、中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）と国際オリンピック委員会（IOC）は2026〜2032年のオリンピック放送権に関する長期契約を広州市で締結しました。CMGの慎海雄台長とIOCのコベントリー会長が双方を代表して署名しました。慎台長は、「CMGはIOCとの協力をあらゆる面で推進し、大規模な大会中継やスポーツ文化イベントの企画・発信を通じて、オリンピック