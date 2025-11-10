フィギュアスケート女子で１９９２年アルベールビル五輪銀メダルの伊藤みどりさんが、ＮＨＫ杯でのオフショットを披露した。１０日までに自身のインスタグラムを更新し「ＮＨＫ杯２日目…本日は私の出番もありますのでお楽しみに…（笑）」と投稿。大会公式アンバサダーを務める宮原知子さんと田中刑事さん、大会レポーターの本郷理華さんと楽しそうに記念撮影した。７日の投稿でも４人で撮影した写真を見せた。フォロワーは