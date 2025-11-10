福岡県が取り組む減塩プロジェクトの一環で、九州で好まれる甘口の減塩醤油の開発が進んでいます。7日、複数の試作品とパッケージ案がそろい、商品化に向けた選抜会が開かれました。 選抜会に参加したのは、福岡県と福岡県醤油工業協同組合、栄養学やパッケージデザインを学ぶ県内6つの大学や専門学校などの学生です。福岡県が取り組む減塩プロジェクトの一環で、九州で好まれる甘い味を守りながら減塩を実現する「