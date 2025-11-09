「ごめん、今週は無理かも」と断っても、またすぐに「来週どう？」と誘ってくる。どんなに忙しくても、欠かさず連絡をくれる。そんな粘り強い男性の行動は、あなたに“本気で恋をしている”証拠かもしれません。そこで今回は、そんな恋に本気になった男性が見せる「本命行動」を解説します。断られても諦めない軽い気持ちなら、１度断られただけでフェードアウトするのが普通。それでもめげずに誘ってくるのは、「彼女と２人きりで