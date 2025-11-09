彼氏に浮気されたなら、浮気した彼の方が悪いことは明らかですが、もしあなたが「付き合う男性みんなに浮気される」のであれば、彼氏に浮気させる原因が自分にあるのかも。そこで今回は、浮気されやすい女性の「特徴」を紹介するので、自分に当てはまっていないか確認してみましょう。男性の本質を知らないまま交際してしまう男性の本質を確かめることなく交際をスタートさせてしまう女性は浮気されやすいと言えます。男性が浮気性