及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第5話が9日に放送。玄一（及川）と索（手越祐也）が恋人繋ぎをするシーンに反響が集まっている。【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第5話を写真で振り返り！本作は、現代にさまざまな偏見の中で生きる「社会のすみっこ」にいる人々が、愛と自由と居場所を求めて、明るくたくましく生き抜く姿を描く完全オリジナルストーリー。玄一が索