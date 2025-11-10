12月に開幕する第104回全国高校サッカー選手権大会出場に向けて、各都道府県で行われている地区大会。9日に11チームが選手権出場を決めました。北海道は北海が札幌大谷に1−0で勝利し、2大会ぶり14回目。東北では福島の代表校が決定。尚志が学法石川を4−1で破り、5大会連続16回目の出場を決めました。関東では、茨城、神奈川の決勝。茨城は鹿島学園が明秀日立に3−1で勝利し3大会ぶり12回目。神奈川は日大藤沢が桐光学園を1−0で