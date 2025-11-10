１７位の横浜ＦＭが敵地で京都に３―０で快勝し、今季初３連勝で残り２試合を残してＪ１残留を決めた。前半３５分にＦＷ谷村海那（２７）が先制点を決め、後半終了間際にＭＦ植中朝日（２４）が３試合連続得点を決めるなど快勝。一時は最下位に低迷し、残留圏まで勝ち点で最大１０差離された中、残留まで浮上した戦いを担当の後藤亮太記者が「見た」。名門のプライドは守られた。Ｊ１残留が決まると、主将ＭＦ喜田はうれし涙を