◆バスケットボール◇全国高校選手権大会静岡県予選▽女子決勝浜松開誠館６５ー５６市立沼津（９日・静岡県武道館）女子決勝が行われ、浜松開誠館が市立沼津を６５―５６で破り、１０連覇を飾った。第１クオーター（Ｑ）は４点ビハインドだったが、第２Ｑ以降、粘りのディフェンスで相手攻撃を封じた。攻撃ではＵ１８女子日本代表の前川桃花主将（３年）を中心に得点を重ね、県内大会２７連覇を達成。全国大会（ウィンター杯