日中と夕方以降の寒暖差のある日が徐々に多くなり、めっきり秋らしくなってきました。この時季は外出時のアウター選びに苦労するもの。特に晴れの日の朝晩は冷え込みがキツく「想像以上に寒かった…」と震えた経験、ありませんか？そんなときにさっと羽織れてアウターとしてもミドラーとしても使えるレイヤリングアイテムを持っていると重宝するもの。DESCENTE ALLTERRAIN I／O（デサント オルテライン アイオー）より発売の「INSU