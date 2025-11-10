公衆電話の使い方を学ぶ授業が5日、佐賀県伊万里市の小学校で行われました。携帯電話が普及し、あまり見かけなくなったにもかかわらず、使い方を学ぶ理由とは。■児童「もしもし。」伊万里市の大坪小学校では、小学5年生およそ80人が公衆電話の基本的な使い方を学びました。■児童「あ、受話器。」■講師「そうそう。」「受話器を耳に当てて。」ただ、使ったことがない児童もいました。 1990年度には全国で83万台余りの公衆電話