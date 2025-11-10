2025年9月末、アサヒグループホールディングスの基幹システムが外部からのサイバー攻撃を受け、受注・出荷機能が麻痺した。国内主要工場が稼働を一時停止し、小売や飲食業への供給が滞り、主力製品「スーパードライ」が広範に品薄となる異常事態が発生した。システム障害が起きてから1カ月経った時点でも、システム復旧のめどは立っていない。【画像】元国家安全保障局長の北村滋氏さらに10月には、通販大手のアスクルも、サイ