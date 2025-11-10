〈「痛みさえも忘れた」亡くなる2日前に小学5年生が叶えた夢――白血病の少年が念願の警察官になれた瞬間に発した言葉とは〉から続く『かなえびと 大野寿子が余命1カ月に懸けた夢』（文藝春秋）「メイク・ア・ウィッシュ・ジャパン オブ ジャパン」（MAWJ）の初代事務局長として、約3000人の難病の子どもたちの夢を叶えてきた大野寿子さん。そんな大野さんは、2024年6月、肝内胆管がんにより「余命1カ月」を宣告される。【写真】こ