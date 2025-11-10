エディージャパンはアイルランドに力の差を見せつけられた(C)Getty Imagesラグビー日本代表（世界ランキング13位、以下ジャパン）のオータムテストマッチシリーズ3戦目は、アイルランドの首都ダブリンにあるアヴィヴァ・スタジアムで現地時間の11月8日夕刻に、アイルランド代表（世界ランキング3位）との間で行われ、ジャパンは10-41の大差で敗れた。両国代表の対戦成績は通算で、ジャパンの1勝12敗となった。【動画】エディージ