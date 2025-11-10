MVP受賞が決定的と見られている大谷(C)Getty Images二刀流スターはふたたび「最も価値のある男」として認められるのか――。現地時間11月14日に発表予定となっている全米野球記者協会（BBWAA）によるリーグ最優秀選手（MVP）の行方だ。【動画】なんという仲の良さ！真美子夫人が大谷の目を覆うそぶりも見せたパレード中の実際の様子現時点で大谷が「受賞の最右翼」という見方が大半を示している。現地時間11月3日に発表となっ