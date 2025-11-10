広島・矢野雅哉内野手（２６）が９日、今キャンプ初の対外試合で打力良化の兆しを示すと意気込んだ。１０日の練習試合・侍ジャパン戦（サンマリンスタジアム宮崎）に「２番・遊撃」で先発出場の予定。今秋から注力してきた打撃改良の成果を披露する。この日は日南市内の宿舎で来季の契約更改交渉に臨み、５００万減の年俸４８００万円でサイン。来季の巻き返しを誓った。（金額は推定）積み上げてきた努力の成果を見せる時が来