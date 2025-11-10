11月15日（土）東京競馬場で行われる、第30回武蔵野ステークス（G3・3歳上オープン・ダ1600m）の登録馬は下記の通り。暮れのダートG1へ向けた前哨戦。フェブラリーステークスの勝ち馬、コスタノヴァなど21頭がエントリー。【フェブラリーS】レイチェル・キング騎乗 コスタノヴァがV…女性ジョッキー初のJRA平地G1制覇21頭がエントリーアサカラキング57.0アドマイヤデイトナ57.0ヴァルツァーシャル57.0ウェットシーズン57