巨人の高梨雄平投手（３３）が９日、来季の復活を誓った。今季は１年目から続けていた８年連続４０試合登板が途切れ悔しいシーズンを送っただけに「今年しっかり働けなかった分、ちゃんと１軍で活躍できるように」と力強く語った。今季は２１試合に登板し、０勝１敗、５ホールド、防御率３・６０。シーズン終盤に右座骨部の炎症で故障班に合流していた。秋季キャンプでは来季の復帰登板を見据え慎重にリハビリを進めている。上