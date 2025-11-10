福岡出身の人気ＴｉｋＴｏｋｅｒ・新谷あやかが、福岡マラソンに参加したことを報告した。新谷は９日、自身のインスタグラムに「＃福岡マラソン＃福岡マラソン２０２５」とハッシュタグを添え、「５・２キロ完走しました」と報告。「沿道の方からの応援も、本当にすっごく嬉しかったし、ランナー同士で励まし合うのも本当に感動しました」とつづり、「５・２キロ立ち止まらず走り続けるというのが目標やったけど、無事に４０