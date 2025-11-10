◇Ｊ２第３６節札幌３−１大分（８日・大和ハウスプレミストドーム）８日の大分戦はゲームをコントロールする荒野と高嶺のボランチ２人が、攻守にわたって効いていた。前線の選手がなかなか点を取れない中、２人が位置を高く取り、攻撃に厚みを出すことで３ゴールが生まれた。ＦＷやシャドーの選手が得点したり、サイドから質の高いクロスが入れば、来年に向けても勢いがついたなというのも感じてはいるが。攻撃が目立ちはし