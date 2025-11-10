突然ですが、「エジプト」の正式名称知っていますか？実は略語なんです…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「エジプト・アラブ共和国」でした！エジプトの正式な国名は、エジプト・アラブ共和国。アフリカ大陸の北東部に位置し、地中海と紅海に面した国で、アジアとアフリカを結ぶ交通の要所として古くから栄えてきました。首都はカイロで、世界最長の河川であるナイル川が国を南北に貫いています。ピラミッドやスフィン