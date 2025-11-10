2025年の野球界は日本シリーズに続いて、ワールドシリーズも終了。後者は日本人選手3人が所属するドジャースが、ブルージェイズとの歴史的な激闘を制するなど大きな注目を集め、第7戦は日本国内だけで2000万人以上が視聴したという。今年のワールドシリーズは、日本、アメリカ、そしてカナダで大いに盛り上がったが、この激闘が来年3月に予定されているワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に少なくない影響を与えること