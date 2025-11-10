◇プロ野球・巨人秋季キャンプ（9日、ジャイアンツタウンスタジアムほか）第3クール最終日は雨に見舞われた巨人の秋季キャンプ。外での練習ができず、午前のみの練習で終わってしまいましたが、ピッチャー陣は下半身強化メニューが組まれ、悲鳴をあげる選手が多く見られました。10日の休養日を挟んで、最終クールに入りますが、阿部慎之助監督は「しっかりやりきって、レギュラーになりたい人は練習したらいい」とハッパをかけま