サッカーJ1リーグは、8日（土）、9日（日）に第36節が各地で行われました。首位の鹿島アントラーズと2位の柏レイソルがそれぞれ勝利。一方、3位につけていた京都サンガF.C.は横浜F・マリノスに0−3で敗れ、4位のヴィッセル神戸はガンバ大阪に1−1のドローとなり、残り2節で優勝の可能性は鹿島と柏の上位に2チームに絞られました。神戸は3位に順位を上げましたが、3連覇の可能性が消滅しています。鹿島は次戦の30日が東京ヴェルディ