俳優の渡辺謙（66）が9日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。子供の出演作品は大体見て、時にはアドバイスも送ると明かした。渡辺は23年春に21歳年下の女性と再々婚。最初の妻との間には長男で俳優の渡辺大と、長女の杏がおり、それぞれ3人ずつ、計6人の孫がいる。MCの山崎育三郎から「孫が役者の世界に入るって言ったら？」と聞かれた渡辺は「娘、息子もやるって言った時には、しょうがない