巨人の投手陣が９日、野手陣に続いてメトロノームを使用した練習を取り入れた。７日に石井琢朗２軍監督（５５）が一定の音をスピーカーで鳴らし、野手に３秒に１度の素振りを２０分間課したが、この日は育成３年目・森本哲星が使用。今季、３軍で２２試合で３勝１敗、防御率３・２１の成績を残した左腕はＧ球場室内のブルペンで一定の間隔で流れる音にのりながら次々とボールを投げ込んだ。森本の横に、山口２軍投手チーフコー