期待値の表れか、特別対応かドナルド・トランプ米大統領の孫、18歳のカイ・トランプさんが11月13日から16日に開催される米LPGAの大会、アニカ・ドリブン・バイ・ゲインブリッジ・アット・ペリカン（米フロリダ州ベルエア、ペリカンGC）にスポンサー推薦で出場する。このことが発表されるやいなや、米ゴルフ界ではその是非が取り沙汰され、物議を醸している。【写真】祖父とのツーショ写真たっぷり！「トランプ氏の孫娘」のイン