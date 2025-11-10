◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権最終日（９日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）降雨によるコースコンディション不良のため最終ラウンドは中止になり、５４ホールの短縮競技になった。前日の第３ラウンドを終えて通算１３アンダーで首位だった杉浦悠太（２４）＝フリー、写真＝が、昨年７月の日本プロ選手権以来となる今季初優勝。通算３勝目を挙げ、挑戦中の米ツアー予選会に弾みをつけた。来年日本で開催さ