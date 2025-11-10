過去最多の死者数頻発しているクマ被害に、秋田県知事が自衛隊派遣を要請する事態となっている。過去最多の死者が出ているのに対策が難しいのは、行動が予想しにくいからだ。自治体などは過去の出没情報を公表しているが、出現を予測するまでには至っていない。【実際の写真】危ない場所が一目で分かる「クマ遭遇AI予測マップ」そんな中、最近になって、クマの出没確率を具体的に示すサイトを立ち上げた研究者がいる。上智大