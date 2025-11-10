「新馬戦」（９日、福島）２番人気のアースインハマー（牡２歳、父ホッコータルマエ、母ヴィヴァマリアンヌ、美浦・奥村武）が好位追走から押し切って初陣Ｖを飾った。近親には０８年菊花賞馬オウケンブルースリがいる。石川は「人を乗せないようなしぐさをしたり、まだ全体的に幼い面が残りますね。それでも外枠から強気に乗って押し切ってくれました。能力は高いので、これから精神的に成長してくれば」と伸びしろに期待し