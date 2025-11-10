「新馬戦」（９日、京都）好発からハナに立った２番人気のロブチェン（牡２歳、父ワールドプレミア、母ソングライティング、栗東・杉山晴）が、直線で加速。後続に３馬身差をつけてフィニッシュした。松山は「ハナにはこだわっていませんでしたが、スタートが良過ぎて行く形に。終始手応えが良く、追ってからもしっかりしていて強い競馬でした」と評価しつつ、「きょうの馬場だと参考にならない部分もありますが、距離は持っ