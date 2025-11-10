「オキザリス賞」（９日、東京）１番人気のサトノボヤージュ（牡２歳、美浦・田中博）が５馬身差をつけて圧勝した。岩田望は「上手に競馬してくれたし、素質の高さを見せつけてくれた。今後距離を延ばしていくだろうけれど対応できるだけの馬だと思う。成長が楽しみ」と将来性に期待。田中博師は「川崎（全日本２歳優駿＝１２月１７日・川崎）か、カトレアＳ（２９日・東京）か、あと兵庫（兵庫ジュニアＧＰ＝２７日・園田）