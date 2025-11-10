「みちのくＳ」（９日、福島）１番人気のレイピア（牡３歳、栗東・中竹）が逃げ切りＶを決めて５勝目をマークした。前走のキーンランドＣでは流れに乗り切れずに１１着となったが、今回はスピードを生かす競馬で持ち味を発揮。丸山は「想定していた並びではなかったけど、やはり速かったですね。変な小細工をせずに逃げました。楽に行けましたし、完勝でしたね」と満足そうに振り返った。