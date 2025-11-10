「新馬戦」（９日、東京）３番人気のヴォートセレスト（牡２歳、父コントレイル、母アナアメリカーナ、美浦・奥村武）が、４番手追走から抜群の瞬発力を発揮して初陣を勝利で飾った。プーシャンは「先週の追い切りに騎乗して能力は感じていた。競馬では精神的に幼いところを見せたけど、ルメール騎手の馬が目標になったことで集中して走れた。まだ子どもっぽいが、能力は高いのでこれからが楽しみです」と評価した。