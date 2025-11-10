「アルゼンチン共和国杯・Ｇ２」（９日、東京）ミステリーウェイの大逃げが見事にハマった。前走の丹頂Ｓを再現したような逃走劇。直線坂下でリードがなくなったように見えたが、そこから二枚腰。内ラチ沿いで再度脚を伸ばすと、最後まで先頭を譲ることなくゴールに飛び込んだ。好スタートからじわりとハナへ。２コーナーを過ぎて向正面では２番手に１０馬身近い差をつけた。前走からコンビを組む松本は「前走も今回も形とし