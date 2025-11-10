野球の日本代表“侍ジャパン”が15日、16日に開催される韓国との強化試合に向けて、宮崎で強化合宿を行っている。来年3月のWBC本番ヘ向け、正捕手争いにも注目が集まる中、前回の優勝メンバーで合宿最年長の中村悠平（35、ヤクルト）をはじめ、坂本誠志郎（32、阪神）、若月健矢（30、オリックス）、岸田行倫（29、巨人）の4人が揃った。【写真を見る】侍ジャパン・郄橋宏斗「何投げればいいのか…」強化合宿の様子11月10日