（写真：PUGUN_SJ / PIXTA）【画像】犯罪者は「教育・研究目的」として利用可能なオープンソースマルウェアを改変して悪用する深夜、自宅のPCでなんとなく開いたアダルトサイト――その瞬間、画面とそれを見る自分が撮影されているかもしれません。誰にも知られたくない“プライベート”が、攻撃者にとっては最高の武器です。いま、成人向けコンテンツの閲覧というごく個人的な行為が、マルウェア（コンピュータ・ウイルス）と組み