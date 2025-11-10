11月14日に豊田スタジアムでガーナ代表、同18日に国立競技場でボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表のメンバー26人が６日に発表された。GK小久保玲央ブライアン、FW後藤啓介（ともにシント＝トロイデン）、MF北野颯太（ザルツブルク）が初招集された一方で、長期離脱中の冨安健洋（無所属）、伊藤洋輝（バイエルン）、町田浩樹（ホッフェンハイム）に加え、三笘薫（ブライトン）、守田英正（スポルティング）らがコンディ