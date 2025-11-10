第105回全国高等学校ラグビーフットボール大会の大阪府予選準決勝が9日に各会場で行われた。大阪第1地区ではAシードの東海大大阪仰星が布施工科・東大阪みらい工科を63―0で、大阪第2地区ではAシードの常翔学園が浪速を89―7で下した。大阪第3地区ではAシードの大阪桐蔭が金光藤蔭に76―0で快勝。決勝は16日に東大阪市の花園ラグビー場で行われる。▽準決勝（11月9日）★はAシード＜大阪第1地区＞★東海大大阪仰星63